"Зоря" дізналась суперника у Лізі конференцій
Румунська "Університатя Крайова" стане суперником луганської "Зорі" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікацій Ліги Конференцій визначились всі команди, які вийшли далі. Свого суперника дізналась луганська "Зоря", яка стартує у турнірі з 3-ї стадії відбору.
Суперником "Зорі" стала команда "Університатя Крайова". Румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.
Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться 4 серпня в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.
- У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє з австрійським "Штурмом".
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