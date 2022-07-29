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"Зоря" дізналась суперника у Лізі конференцій

29 липня, 2022 п'ятниця
02:57
Спорт "Зоря"

Румунська "Університатя Крайова" стане суперником луганської "Зорі" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікацій Ліги Конференцій визначились всі команди, які вийшли далі. Свого суперника дізналась луганська "Зоря", яка стартує у турнірі з 3-ї стадії відбору.

Суперником "Зорі" стала команда "Університатя Крайова". Румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться 4 серпня в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.

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