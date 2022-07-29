"Зоря" дізналась суперника у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікацій Ліги Конференцій визначились всі команди, які вийшли далі. Свого суперника дізналась луганська "Зоря", яка стартує у турнірі з 3-ї стадії відбору.

Суперником "Зорі" стала команда "Університатя Крайова". Румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться 4 серпня в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє з австрійським "Штурмом".

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