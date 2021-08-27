"Зоря" дізналась суперників у груповому раунді Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представить луганська "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.

Ліга конференцій



Група С



1. "Рома" (Італія)



2. "Зоря" (Україна)



3. ЦСКА (Болгарія)



4. "Бодо-Глімт" (Норвегія)

26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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