"Зоря" дізналась суперників у груповому раунді Ліги конференцій
У груповому етапі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезького "Бодо-Глімт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Україну на турнірі представить луганська "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Ліга конференцій
Група С
1. "Рома" (Італія)
2. "Зоря" (Україна)
3. ЦСКА (Болгарія)
4. "Бодо-Глімт" (Норвегія)
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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