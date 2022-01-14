"Зоря" орендувала футболіста, який покинув чемпіонат України заради Росії

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".



"Зоря" орендувала Данченка на найближчі 1,5 року. Фінансові умови трансферу правого захисника не повідомляються.



У нинішньому сезоні 27-річний Олег Данченко жодного разу не зіграв за АЕК і тільки один раз потрапив у заявку команди.



Олег Данченко є вихованцем запорізького "Металурга". Також він грав за хмельницьке "Динамо", "Чорноморець" та донецький "Шахтар". З 2017 по 2021 рік грав у чемпіонаті Росії за "Анжі", "Єнісей", "Рубін" та "Уфу".

12 січня стало відомо, що півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін не перейде до німецької "Армінії" взимку.

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