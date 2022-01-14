"Зоря" орендувала футболіста, який покинув чемпіонат України заради Росії
Правий захисник Олег Данченко став новим футболістом луганської "Зорі"
Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".
"Зоря" орендувала Данченка на найближчі 1,5 року. Фінансові умови трансферу правого захисника не повідомляються.
У нинішньому сезоні 27-річний Олег Данченко жодного разу не зіграв за АЕК і тільки один раз потрапив у заявку команди.
Олег Данченко є вихованцем запорізького "Металурга". Також він грав за хмельницьке "Динамо", "Чорноморець" та донецький "Шахтар". З 2017 по 2021 рік грав у чемпіонаті Росії за "Анжі", "Єнісей", "Рубін" та "Уфу".
- 12 січня стало відомо, що півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін не перейде до німецької "Армінії" взимку.
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