Два асисти віддав чемпіон світу: "Зоря" перемогла сербський клуб у товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На тренувальних зборах в Туреччині "Зоря" провела черговий товариський матч. Команда Віктора Скрипника обіграла сербський "Пролетер" з рахунком 2:1.



Голами відзначились Микола Імереков і Шахаб Захеді. Дві результативні передачі на рахунку новачка Сергія Булеци - чемпіона світу U19.



"Зоря" (Україна) - "Пролетер" (Сербія) 2:1



Голи: Імереков, 17, Шахаб, 90

1 липня у першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb