Два асисти віддав чемпіон світу: "Зоря" перемогла сербський клуб у товариському матчі
У товариському матчі луганська "Зоря" перемогла сербський "Пролетер" у товариському матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На тренувальних зборах в Туреччині "Зоря" провела черговий товариський матч. Команда Віктора Скрипника обіграла сербський "Пролетер" з рахунком 2:1.
Голами відзначились Микола Імереков і Шахаб Захеді. Дві результативні передачі на рахунку новачка Сергія Булеци - чемпіона світу U19.
"Зоря" (Україна) - "Пролетер" (Сербія) 2:1
Голи: Імереков, 17, Шахаб, 90
- 1 липня у першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем".
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