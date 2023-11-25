"Зоря" пропустила 3 м'ячі та програла "Маккабі" у матчі Ліги конференцій
У перенесеному матчі 3-го туру Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Зорі" з рахунком 3:2. По ходу гри українська команда поступалась 0:3, але змогла двічі забити наприкінці другого тайму - відзначились Ігор Горбач та Едуардо Герреро.
Після 4-х матчів "Зоря" має 4 очка та займає у групі B третє місце. "Маккабі" з 9 пунктами - другий.
Очолює турнірну таблицю з 10 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.
Ліга конференцій
Груповий раунд. 3-й тур (перенесений матч)
25 листопада
"Маккабі Тель-Авів" - "Зоря" 3:2
Голи: Захаві, 45+2, Перец, 46, 60 - Герреро, 71, Горбач, 88
Як "Зоря" грає у єврокубках
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.
У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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