"Зоря" розтрощила "Дніпро-1" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
У 9-му турі чемпіонату України з футболу "Зоря" перемогла у гостях "Дніпро-1" з рахунком 4:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команда Віктора Скрипника повела у рахунку в Дніпрі на 21-й хвилині, коли забив Сергій Булеца.
На 82-й хвилині господарі поля залишилися у меншості після вилучення Ігоря Когута. "Зоря" скористалася чисельною перевагою і у час, що залишився, довела рахунок до розгромного - дубль зробив Владислав Кочергін, ще один гол забив Шахаб Захедітабар.
"Зоря" перемогла "Дніпро-1" 4:0, набрала 17 очок та вийшла на п'яте місце. "Дніпро-1" з 16 пунктами йде сьомим.
Чемпіонат України
9-й тур
26 вересня
"Дніпро-1" - "Зоря" 0:4
Голи: Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Захедітабар, 90+1
Вилучення: Когут, 82 ("Дніпро-1")
"Минай" - "Львів" 1:2
Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56
25 вересня
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтар" - "Верес" 4:1
Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
- Нагадаємо, 25 вересня "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство в чемпіонаті України.
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