"Зоря" - ЦСКА: стартові склади команд на матч Ліги конференцій
Сьогодні, 4 листопада, у 4-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти болгарського ЦСКА
Букмекери вважають "Зорю" фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу луганців - 2,40. Виграш ЦСКА оцінили в 2,69. Нічия - 3,40.
Після 3 матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться сьогодні, 4 листопада. Початок о 19:45.
Ліга конференцій
4-й тур
4 листопада
"Зоря" (Україна) - ЦСКА (Софія, Болгарія)
"Зоря": Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб
Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Гладкий, Крістіан, Алефіренко
ЦСКА: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Юга, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо
Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатаковіч, Крастєв, Дончєв, Ахмедов, Мухар, Галабов
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.
- В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".
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