"Зоря" - ЦСКА: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Букмекери вважають "Зорю" фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу луганців - 2,40. Виграш ЦСКА оцінили в 2,69. Нічия - 3,40.



Після 3 матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться сьогодні, 4 листопада. Початок о 19:45.



Ліга конференцій



4-й тур



4 листопада



"Зоря" (Україна) - ЦСКА (Софія, Болгарія)



"Зоря": Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб



Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Гладкий, Крістіан, Алефіренко



ЦСКА: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Юга, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо



Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатаковіч, Крастєв, Дончєв, Ахмедов, Мухар, Галабов



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo

21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.

В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Роми".

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