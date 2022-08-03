"Зоря" - "Університатя Крайова": прогноз букмекерів на стартовий матч луганців у єврокубках
Завтра, 4 серпня, луганська "Зоря" зіграє проти румунської "Університатя Крайова" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" - стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.
Букмекери впевнені, що "Університатя" є фаворитом у першій зустрічі. На перемогу румунів коефіцієнт 2,3. Виграш "Зорі" оцінюють у 2,96. Нічия - 3,18.
Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться завтра, 4 серпня, в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд
4 серпня
"Зоря" (Україна) - "Університатя Крайова" (Румунія)
Люблін, стадіон "Арена Люблін"
Початок о 20:30
Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2" (прим. - зі затримкою у 15 хв)
- У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає з австрійським "Штурмом".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе