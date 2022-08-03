Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для "Зорі" матч проти "Університатя Крайова" - стартовий у кваліфікації Ліги конференцій. У попередньому, 2-му раунді, румуни здолали албанську "Влазнію" за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Букмекери впевнені, що "Університатя" є фаворитом у першій зустрічі. На перемогу румунів коефіцієнт 2,3. Виграш "Зорі" оцінюють у 2,96. Нічия - 3,18.

Перший матч "Зорі" проти "Університаті" відбудеться завтра, 4 серпня, в Любліні. Матч-відповідь - 11 серпня в Крайові.

Ліга конференцій

Кваліфікація. 3-й раунд

4 серпня

"Зоря" (Україна) - "Університатя Крайова" (Румунія)

Люблін, стадіон "Арена Люблін"

Початок о 20:30

Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2" (прим. - зі затримкою у 15 хв)

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" грає з австрійським "Штурмом".

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