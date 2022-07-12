Олексій Аврамченко проходив службу на території АР Крим і не повернувся на континентальну територію України у вказаний термін, повідомляє офіцер Анатолій Штефан у себе на facebook-сторінці.

Полковник перейшов на військову службу до окупантів. Аврамченко був одним із тих, хто опустив український стяг у військовій частині А-1668 і підняв стяг російських загарбників.

За повідомленням Анатолія Штірліца, Аврамченка ліквідували українські військові.

"Аврамченко зробив "крок доброї волі" - "офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

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