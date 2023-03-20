Зранку росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області
Зранку 20 березня росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області в районах населених пунктів Карповичі та Леонівка, обійшлося без жертв
Про це повідомляє ОК "Північ".
В Карповичах було 5 прильотів з міномета 120 мм, в період з 09:30 до 09:50.
Ще 7 приходів зафіксовано з 09:30 до 09:45 в районі Леонівки.
Зазначається, що втрат серед особистого складу та техніки немає, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що у Росії немає сил та засобів для ведення наступу на північному та інших напрямках, окрім тих, що в Луганській та Донецькій областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе