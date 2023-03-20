Зранку росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє ОК "Північ".

В Карповичах було 5 прильотів з міномета 120 мм, в період з 09:30 до 09:50.

Ще 7 приходів зафіксовано з 09:30 до 09:45 в районі Леонівки.

Зазначається, що втрат серед особистого складу та техніки немає, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.