Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні ніч в Авдіївці пройшла спокійно. Не було зафіксовано жодного обстрілу. Що стосується лінії оборони навколо міста, то все, на жаль, навпаки. Росіяни всю ніч гатили по позиціях наших військових навколо міста", - розповів Барабаш

Голова Авдіївської ВА зауважив, що зранку росіяни відновили обстріли міста.

"Зранку росіяни розпочали активні штурмові дії навколо міста. О 6-й ранку атакували позиції ЗСУ біля села Первомайське та о 7-й село Красногорівка. Тобто противник веде активні штурмові дії північніше та південніше міста Авдіївка. Ну і вже зранку вони почали обстрілювати саме місто. Внаслідок ранкового обстрілу міста, на жаль, маємо одного пораненого чоловіка. Йому надається допомога", - додав він.

27 листопада в етері телеканалу “Еспресо” речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими точками на лінії фронту

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