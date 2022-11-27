Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зранку росіяни розпочали штурмові дії навколо Авдіївки, - голова міської ВА Барабаш
Ексклюзив

Зранку росіяни розпочали штурмові дії навколо Авдіївки, - голова міської ВА Барабаш

27 листопада, 2022 неділя
12:59
війна з Росією

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що зранку 27 листопада росіяни відновили активні штурмові дії на позиції ЗСУ навколо міста

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні ніч в Авдіївці пройшла спокійно. Не було зафіксовано жодного обстрілу. Що стосується лінії оборони навколо міста, то все, на жаль, навпаки. Росіяни всю ніч гатили по позиціях наших військових навколо міста", - розповів Барабаш

Голова Авдіївської ВА зауважив, що зранку росіяни відновили обстріли міста.

"Зранку росіяни розпочали активні штурмові дії навколо міста. О 6-й ранку атакували позиції ЗСУ біля села Первомайське та о 7-й село Красногорівка. Тобто противник веде активні штурмові дії північніше та південніше міста Авдіївка. Ну і вже зранку вони почали обстрілювати саме місто. Внаслідок ранкового обстрілу міста, на жаль, маємо одного пораненого чоловіка. Йому надається допомога", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Читайте також:
Володимир Макей Олександр Лукашенко
26 листопада, 2022 субота
На Володимира Макея покладали надію на діалог із Заходом: журналіст білоруської служби Радіо Свобода про раптову смерть міністра МЗС Білорусі
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
26 листопада, 2022 субота
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
25 листопада, 2022 п'ятниця
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
13:54
Кейшер Фуллер та Юкі Сома (ліворуч)
Коста-Рика перемогла Японію на ЧС-2022 з футболу
13:49
У Польщі масово отруїлися українські біженці
У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці
13:46
ожеледиця сніг дорога
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на похолодання
13:20
Росіяни обстріляли Донеччину, є поранений у Авдіївці
13:16
Жовта стрічка
У тимчасово окупованому Сімферополі активісти нагадали, кому належить Крим насправді
13:11
Оновлено
Дві ракети влучили в Кривий Ріг
Дві ракети влучили в Кривий Ріг: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватні будинки
13:06
Ердоган і Путін
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
13:05
Представниця України на "Дитячому Євробаченні 2018" записала пісню про знеструмлений Київ
Представниця України на "Дитячому Євробаченні - 2018" записала пісню про знеструмлений Київ
12:46
Херсон
У 5% херсонців уже є світло, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру
12:39
Гаель Ондуа (праворуч)
ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну через російський прапор на ЧС-2022
12:36
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі, - Reuters
12:34
наслідок вчорашньої атаки по Дніпру
Внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру загинула одна людина
12:14
Віктор Орбан
Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан
12:12
Руслан Стефанчук
Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук
12:05
OPINION
Борислав Береза
У росіян залишається лише одне місце в українському фольклорі та гуморі
11:55
електроенергія
Дефіцит потужності в Україні становить 20%, зростає споживання енергії через похолодання, - Укренерго
11:53
долар евро гривня обмін валют
Курс валют на 27 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:37
Ділліан Вайт та Бенджамін Франклін (ліворуч)
Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі
11:13
Олаф Шольц
"Росія вже не виграє цю війну": Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ
10:54
відключення світла
У Києві та області ввели екстрені відключення світла
10:52
На фото втрати окупантів
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів, - Генштаб
10:27
на фото ЗСУ
В ISW спрогнозували, коли на Донбасі станеться загострення на фронті
10:03
OPINION
Сергій Фурса
Росія — просто хвороба. І нам потрібен час, щоб одужати. І одужання – це ніколи не приємний процес
10:01
окупанти орки танк рф
Британська розвідка вказала напрямок, на якому РФ планує великий наступ на Донеччині
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни зазнають великих втрат особового складу біля Авдіївки та Марʼїнки, - речник Східного угруповання військ Череватий
09:26
Марко Бушманн
Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч
08:56
ЗСУ
ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів: 100 осіб поранено
08:41
російські військові
Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини
08:26
російські військові окупанти
У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб
08:01
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями
05:30
Інфографіка
Збірна Іспанії
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 27 листопада
04:29
Оновлено
Віктор Циганков (в центрі)
УПЛ: "Динамо" не змогло переграти "Металіст 1925", результати та розклад інших матчів 15-го туру
03:46
Володимир Путін, Михайло Ведерніков
Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію
03:25
Дмитро Підручний
Визначився склад збірної України з біатлону на 1-й етап Кубка світу
02:32
Ренато Балестра
Помер італійський модельєр Ренато Балестра
02:19
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
01:43
Вероніка Накота
Українка та українець тріумфували на ЧС з боксу серед молоді
01:10
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
00:50
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу
00:38
Є інформація про нові ракетні удари та блекаути, - Арахамія попередив українців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV