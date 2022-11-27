Зранку росіяни розпочали штурмові дії навколо Авдіївки, - голова міської ВА Барабаш
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що зранку 27 листопада росіяни відновили активні штурмові дії на позиції ЗСУ навколо міста
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні ніч в Авдіївці пройшла спокійно. Не було зафіксовано жодного обстрілу. Що стосується лінії оборони навколо міста, то все, на жаль, навпаки. Росіяни всю ніч гатили по позиціях наших військових навколо міста", - розповів Барабаш
Голова Авдіївської ВА зауважив, що зранку росіяни відновили обстріли міста.
"Зранку росіяни розпочали активні штурмові дії навколо міста. О 6-й ранку атакували позиції ЗСУ біля села Первомайське та о 7-й село Красногорівка. Тобто противник веде активні штурмові дії північніше та південніше міста Авдіївка. Ну і вже зранку вони почали обстрілювати саме місто. Внаслідок ранкового обстрілу міста, на жаль, маємо одного пораненого чоловіка. Йому надається допомога", - додав він.
- 27 листопада в етері телеканалу “Еспресо” речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими точками на лінії фронту
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