Про це повідомляє пресслужба Антикорупційного штабу.

"Мінцифра пропонує в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану, оголошеного на території України, або в окремих її областях, дати можливість розпорядникам інформації під час оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних відступати від цих принципів. Також дозволити в "ручному режимі" допускати часткове та/або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування. Такі зміни на практиці призведуть до того, що кожен орган зможе без будь-якого пояснення закрити інформацію, посилаючись на воєнний стан, який вже 6 місяців триває в Україні", – йдеться у зверненні, яке окрім Антикорупційного штабу підписали ще майже два десятки організацій.

Громадські організації запевняють, що Міністерство оборони не надавало інформації, що будь-які військові злочини з боку РФ були пов’язані з використанням державних публічних реєстрів, натомість ГУР Міноборони України визнало, що "бази даних українських громадян попадають в руки рашистів під час захоплення адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників".

"Ми закликаємо Мінцифру відмовитися від цієї ініціативи, адже внесення таких змін до підзаконних актів не лише суперечить законодавству у сфері публічних даних, а й створює загрозу розвитку відкритих даних в Україні. Більш того, ми закликаємо повернути повноцінний доступ до окремих публічних реєстрів, які перестали функціонувати з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24.02.2022 року, та змусити розпорядників оприлюднювати дані, яких вимагає закон та які є важливими для бізнесу та громадськості", – закликають громадські організації.

У компанії "LIGA ZAKON" заявляють, що наміри закрити або обмежити доступ до публічних реєстрів матимуть негативні наслідки як для держави, так для бізнесу. Зокрема, зникне можливість контролю за корупційними процесами та зловживаннями в державі. Бізнес не зможе моніторити контрагентів, зростатимуть ризики зловживань і недоброякісної конкуренції в питаннях ліцензування тощо.

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