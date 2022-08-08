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Зруйноване майно, втрачена вигода: для визначення збитків підприємств від агресії РФ створено спеціальну методику

8 серпня, 2022 понедiлок
13:09
Економіка Мінекономіки, Міністерство економіки України

Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих українським підприємствам внаслідок агресії Росії

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, які Росія завдала українським підприємствам.

За допомогою цього документа суб’єкти господарювання зможуть розрахувати розмір реальних збитків нерухомого та рухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, транспортних засобів, товарно-матеріальних запасів, які знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Також можна буде розрахувати упущену вигоду, яку підприємство втратило через неможливість продовження діяльності, а також розмір витрат, необхідних для відновлення майна та майнових прав, зруйнованого внаслідок збройної агресії.

"Оцінка здійснюватиметься незалежними експертами на підставі вихідних даних (документів підприємства, в яких містяться характеристики майна), результатів огляду постраждалого об’єкта (або фото-, відеоматеріалів, супутникових знімків), а також на основі даних про ринкову вартість подібного майна", - пише пресслужба Міністерства.

Як зазначають у Міністерстві, для того, щоб підтвердити знищення об’єктів внаслідок військової агресії Росії підприємцям необхідно буде підготувати пакет документів.

Також повідомляється, що визначені за методикою збитки можуть бути використані для відкриття кримінальних проваджень проти агресора, подання постраждалими суб’єктами господарювання заяв на компенсацію, а також для позовів до міжнародних судових інстанцій.

Наразі проєкт методики оприлюднений для обговорення на сайті Міністерства економіки України.

  • Раніше повідомлялося, що задля створення механізму компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації, президент Володимир Зеленський сформував спеціальну робочу групу під головуванням Андрія Єрмака.
  • 19 травня керівник ОПУ України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проєкт механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.
  • Радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що збитки України через війну з Росією становлять понад $1 трлн

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Україна
Кабмін
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