Зруйновані будівлі в Маріуполі вивозять на смітники, щоб приховати кількість жертв, - головлікар одного із медзакладів

Про це він сказав у ефірі Еспресо.

"У них немає бажання десь реєструвати кількість загиблих. Вони всіма шляхами приховують сліди своїх злочинів. Нам кажуть, що зруйновані будинки, ринки, учбові заклади та підприємства фактично просто згрібають у вантажівки та вивозять на смітник, щоб не показувати реальну кількість загиблих в Маріуполі", - зазначив головлікар.

На думку Ярошенк, росіяни могли б перезаховати цих людей, щоб офіційно показати якусь статистику, але вони цього не роблять.

"В місті стоїть зловісний запах. Вони, мабуть, думають перечекати, передумати, але для людей - це пекло, перебувати сьогодні в Маріуполі, тому що, фактично, людей не перезахоронюють. А якщо здійснюються перевезення, то нікому це не повідомляється, звозять в якісь братні могили, про які мало хто знає. Я думаю, що ми повернемо своє місто, ми встановимо всіх людей, які загинули", - підсумував він.