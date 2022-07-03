Зруйновані будівлі в Маріуполі вивозять на смітники, щоб приховати кількість жертв, - головлікар одного із медзакладів
Тіла загиблих у Маріуполі не реєструють та вивозять до братських могил про місцезнаходження яких ніхто не знає
Про це він сказав у ефірі Еспресо.
"У них немає бажання десь реєструвати кількість загиблих. Вони всіма шляхами приховують сліди своїх злочинів. Нам кажуть, що зруйновані будинки, ринки, учбові заклади та підприємства фактично просто згрібають у вантажівки та вивозять на смітник, щоб не показувати реальну кількість загиблих в Маріуполі", - зазначив головлікар.
На думку Ярошенк, росіяни могли б перезаховати цих людей, щоб офіційно показати якусь статистику, але вони цього не роблять.
"В місті стоїть зловісний запах. Вони, мабуть, думають перечекати, передумати, але для людей - це пекло, перебувати сьогодні в Маріуполі, тому що, фактично, людей не перезахоронюють. А якщо здійснюються перевезення, то нікому це не повідомляється, звозять в якісь братні могили, про які мало хто знає. Я думаю, що ми повернемо своє місто, ми встановимо всіх людей, які загинули", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе