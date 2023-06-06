Про це в ефірі Еспресо заявив енергетичний експерт та еколог Станіслав Ігнатьєв.

"Наслідки екологічні просто катастрофічні. Були зруйновані унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра - це унікальні місця, які змила вода і це місця гніздування рідкісних птахів, прилітних птахів. Я вже не кажу про тварин, які не могли мігрувати. За даними Укргідроенерго, близько 150 тонн паливно-мастильних матеріалів було на греблі - це трансформаторне мастило, мастило, яке було в приводах, резервне мастило. Воно змилося і накопичується в грунтах і воді та виноситься в акваторію Чорного моря", - розповів він.