Зруйновано унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра, місця гніздування рідкісних птахів і міграції тварин, - еколог про підрив Росією Каховської ГЕС
Екологічні наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області просто катастрофічні
Про це в ефірі Еспресо заявив енергетичний експерт та еколог Станіслав Ігнатьєв.
"Наслідки екологічні просто катастрофічні. Були зруйновані унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра - це унікальні місця, які змила вода і це місця гніздування рідкісних птахів, прилітних птахів. Я вже не кажу про тварин, які не могли мігрувати. За даними Укргідроенерго, близько 150 тонн паливно-мастильних матеріалів було на греблі - це трансформаторне мастило, мастило, яке було в приводах, резервне мастило. Воно змилося і накопичується в грунтах і воді та виноситься в акваторію Чорного моря", - розповів він.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
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