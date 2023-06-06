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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Зруйновано унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра, місця гніздування рідкісних птахів і міграції тварин, - еколог про підрив Росією Каховської ГЕС
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Зруйновано унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра, місця гніздування рідкісних птахів і міграції тварин, - еколог про підрив Росією Каховської ГЕС

6 червня, 2023 вiвторок
20:20
Війна з Росією Каховська ГЕС

Екологічні наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області просто катастрофічні

Про це в ефірі Еспресо заявив енергетичний експерт та еколог Станіслав Ігнатьєв.

"Наслідки екологічні просто катастрофічні. Були зруйновані унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра - це унікальні місця, які змила вода і це місця гніздування рідкісних птахів, прилітних птахів. Я вже не кажу про тварин, які не могли мігрувати. За даними Укргідроенерго, близько 150 тонн паливно-мастильних матеріалів було на греблі - це трансформаторне мастило, мастило, яке було в приводах, резервне мастило. Воно змилося і накопичується в грунтах і воді та виноситься в акваторію Чорного моря", - розповів він.

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.

екологія
Херсонщина
екологічна катастрофа
Каховська ГЕС
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