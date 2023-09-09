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ЗСУ до кінця вересня можуть вийти до Токмака, - військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко

9 вересня, 2023 субота
21:09
Новини ЗСУ наступ

До кінця вересня в нас є всі можливості вийти до Токмаку - на межу між 2 та 3 лінією оборони

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телеканалу "Еспресо".

"По флангах ми маємо здобутки щодо просування найважливіших населених пунктів Новопрокопівка та Юрченкове по трасі 0408, що ставить під сумнів ймовірність оточення там наших військ. Як на мене, до кінця вересня в нас є всі можливості вийти до Токмаку - на межу між 2 та 3 лінією оборони. Просування ЗСУ здійснюється зараз за планом", - заявив Коваленко.

З кінця червня окупанти намагаються діяти на напрямку Лиман-Борова-Купянськ та по жодному з напрямків не прорвали нашу лінію оборони. 

За словами військово-політичного оглядача, в Запорізькій області окупанти намагаються укріплювати фланги, щоб контратакувати та взяти наші підрозділи в оточення, але їм це не вдасться.

"В нас загальна ширина фронту зараз більш ніж 9 км. Вони не можуть здійснювати наступальні операції по такому фронту", - підкреслив Коваленко.

Він не виключає, що в напрямку Приютного окупанти спробують здійснити контр-атакуючі дії.

"Там в них є резерви, які ще не були повноцінно задіяні. Їх вони можуть сконцентрувати для того, щоб контратакуавти. Але це не буде глобальний та критичний для нас сценарій, в результаті якого вони досягнуть успіху. Навпаки, вони витратять свій ресурс та зменшать оборонні можливості", - резюмував Коваленко.

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Запоріжжя
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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