ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії
Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити українських військових зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем “NASAMS” для оборони повітряного простору України!", - повідомив він.
Зокрема також додається, що Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію.
"Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави", - йдеться у дописі.
- 10 березня стало відомо, що після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії.
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