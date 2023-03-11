ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем “NASAMS” для оборони повітряного простору України!", - повідомив він.

Зокрема також додається, що Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію.

"Зенітний ракетний комплекс NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні. Завдяки потужній підтримці партнерів, врятовано чимало життів українців, збережено об’єкти критичної інфраструктури держави", - йдеться у дописі.