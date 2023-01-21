ЗСУ ліквідували 120 тис. військових РФ із початку повномасштабного вторгнення

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3140 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,

артилерійських систем – 2135 (+6) од,

РСЗВ – 443 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 193 (+3).

Нагадаємо, упродовж 20 січня ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 12 населених пунктів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb