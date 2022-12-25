ЗСУ ліквідували двох російських капітанів і тезку пропагандиста Соловйова, - офіцер Штефан
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на полі бою
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
У суботу, 24 грудня, стало відомо, що ЗСУ "успішно демобілізували" капітана запасу Володимира Дегтяренка та капітана Степана Полєтаєва.
Також був ліквідований тезка російського пропагандиста - Володимир Соловйов. Його звання не відоме.
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