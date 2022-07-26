ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Савельєва

Про це у телеграм повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав він.

24 липня стало відомо, що на війні РФ проти України ліквідували російського командира інженерно-саперної роти лейтенанта Олександра Боровського. А згодом і заступника командира змішаної дивізії окупантів полковника Анатолія Стасюкевича.

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