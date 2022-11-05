Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері Еспресо.

За його словами, у районі Херсона та вздовж берега Дніпра росіяни знищують усі плавзасоби на правому березі, щоб ЗСУ не могли форсувати Дніпро, який завширшки сягає майже 1 км.

Сергій Кузан припустив, що 40 бронечовнів, які мають надати Україні, спрямовані на форсування Дніпра чи Каховського водосховища. Також голова Українського центру безпеки та співпраці додав, що можна переправитися на лівий берег гелікоптерами.

"Основний метод форсування - це район Нової Каховки, тобто вихід на Берислав, на правий берег дамби та бойові дії в районі Нової Каховки, плацдарм і утримання дамби, щоб переправлятися на лівий берег у цьому районі. Хоча основний вихід на лівий берег - з-пад Оріхова та Гуляйполя в бік Токмака й далі на Мелітополь. Тобто ми лівий берег можемо звільняти й із лівого берега, з-під Запоріжжя", - наголосив він.

3 листопада керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині окупанти перекрили мешканцям Херсона рух Дніпром, щоб організувати військові переміщення.

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