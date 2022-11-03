Окупанти перекрили мешканцям Херсона рух річкою Дніпро, щоб організувати військові переміщення
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині ворог продовжує облаштовувати рубежі оборони вздовж обласного центру
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти усвідомлюють, що не втримають правий берег, та переконують населення щодо евакуації. Місцеві не піддаються на ці провокації, тому окупанти перекрили мешканцям Херсона рух річкою Дніпро, щоб організувати військові переміщення з правого берега на лівий та облаштувати там більш потужну оборону", - зазначила Гуменюк.
За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", Херсон нашпиговано регулярними російськими військами, які переодягнені у цивільний одяг.
"Рубежі оборони Херсонщині укріплені ворогом та наповнені так звано свіжо мобілізованими бійцями, але ми знаємо і про їх бажання поповнювати обмінний фонд", - зауважила Гуменюк.
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