Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти усвідомлюють, що не втримають правий берег, та переконують населення щодо евакуації. Місцеві не піддаються на ці провокації, тому окупанти перекрили мешканцям Херсона рух річкою Дніпро, щоб організувати військові переміщення з правого берега на лівий та облаштувати там більш потужну оборону", - зазначила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", Херсон нашпиговано регулярними російськими військами, які переодягнені у цивільний одяг.

"Рубежі оборони Херсонщині укріплені ворогом та наповнені так звано свіжо мобілізованими бійцями, але ми знаємо і про їх бажання поповнювати обмінний фонд", - зауважила Гуменюк.

На території тимчасово окупованої Херсонської області рашисти планують вивезти до Росії приватні сонячні електростанції. Також загарбники заборонили жителям користуватися човнами

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