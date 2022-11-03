Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій ГУП "Херсонобленерго", - пише розвідка.

Повідомляється, що після цього сонячні електростанції планують вивезти до РФ.

Також мирному населенню забороняють користуватися будь-якими плавзасобами - їх або знищать, або конфіскують.

Поміж тим російські окупанти продовжують незаконну евакуацію українців з правого берега Дніпра.

"Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих житлових сертифікатів на придбання житла у Росії. З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя", - повідомляє ГУР.

Відомо, що ув’язнених херсонської колонії перевезли у Крим.

Місцевих жителів примусово виселяють з власних квартир та будинків - називаючи це "евакуацією" та віддають на користування російським військовим. Така сама ситуація і з авто.

"Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - доповіли у розвідці.