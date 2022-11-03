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Головна війна з Росією На тимчасово захопленій Херсонщині армія окупантів планує вивезти сонячні електростанції до Росії, - українська розвідка

На тимчасово захопленій Херсонщині армія окупантів планує вивезти сонячні електростанції до Росії, - українська розвідка

3 листопада, 2022 четвер
15:08
війна з Росією Сонячні_батареї

На території тимчасово окупованої Херсонської області рашисти планують вивезти до Росії приватні сонячні електростанції. Також загарбники заборонили жителям користуватися човнами

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій ГУП "Херсонобленерго", - пише розвідка.

Повідомляється, що після цього сонячні електростанції планують вивезти до РФ.

Також мирному населенню забороняють користуватися будь-якими плавзасобами - їх або знищать, або конфіскують.

Поміж тим російські окупанти продовжують незаконну евакуацію українців з правого берега Дніпра.

"Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих житлових сертифікатів на придбання житла у Росії. З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя", - повідомляє ГУР.

Відомо, що ув’язнених херсонської колонії перевезли у Крим.

Місцевих жителів примусово виселяють з власних квартир та будинків - називаючи це "евакуацією" та віддають на користування російським військовим. Така сама ситуація і з авто.

"Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - доповіли у розвідці.

  • Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.
  • 24 жовтня Кирило Буданов висловив сподівання, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.
  • Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб улаштувати провокації і звинуватити Збройні сили України в обстрілах мирного населення.  

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Росія
військові
російська армія
Херсонщина
окуповані території
ГУР
Міністр оборони України
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