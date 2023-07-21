ЗСУ мали успіх та закріплюються на напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Вербове й Роботине
Збройні Сили України досягли успіху на трьох напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах та завдаючи вогневого ураження артилерією по виявлених цілях РФ
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках", - пише пресслужба.
Захисники на напрямках: Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне мали успіх. Станом на 21 липня військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження артилерією по цілях російських окупантів. Крім того, ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують наступ на північ і південь від міста. Важкі бої тривають на напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка без зміни положення.
"Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - додають у пресслужбі.
- На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.
- Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила на війні в Україні 240 690 військових. 20 липня ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
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