Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках", - пише пресслужба.

Захисники на напрямках: Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне мали успіх. Станом на 21 липня військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження артилерією по цілях російських окупантів. Крім того, ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують наступ на північ і південь від міста. Важкі бої тривають на напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка без зміни положення.

"Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - додають у пресслужбі.