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ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, — Генштаб

13 вересня, 2023 середа
20:47
Війна з Росією ЗСУ

У результаті штурмових дій, ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, витісняють противника та закріплюються на досягнутих рубежах

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 вересня.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Авіація ЗСУ завдала ударів по двох ЗРК противника

Також, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділами ракетних військ було уражено пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Ворог за день завдав 80 авіаударів по території України

Сьогодні РФ також завдала чергового масованого удару іранськими БпЛА “Shahed-136/131” по Одеській та Сумській областях. Основний напрямок удару – припортова інфраструктура у містах Ізмаїл та Рені Одеської області. Протиповітряною обороною було знищено 34 із 45 ворожих “шахедів”.

Загалом протягом доби ворог завдав ракетного удару та здійснив 32 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення на основних ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Мороховця, Плетенівки Харківської області та Степку Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених  пунктів, серед них Карповичі, Грем’ячка, Осове Чернігівської області; Яструбине, Садки, Велика Писарівка Сумської області та Огірцеве, Зибине Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Кислівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ. Авіаційних ударів зазнали Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області. Ворожих авіаційних ударів зазнали Курдюмівка та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Залізняньське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Очеретине, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Пречистівка, Новомайорське та Урожайне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Степове, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Придніпровського Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Одрадокам’янка, Антонівка, Херсон, Томина Балка Херсонської області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація у Мар'їнці та Авдіївці загострилась, ворог розпочав штурми.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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