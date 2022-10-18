Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ППО України достатньо успішно знищує дрони-камікадзе "Shahed-136", але застосування ЗРК по дешевих дронах не є зовсім оптимальним рішенням. Путін та його оточення зараз орієнтовані на те, аби посилити терор проти цивільного населення та підштовхнути військово-політичне керівництво України до початку переговорів або до паузи на фронті", - зазначив Згурець.

За словами експерта, будь-яка пауза на фронті зараз недоречна.

"ЗСУ намагаються до холодів відбити якомога більше окупованих територій. Ми не маємо давати жодної передишки противнику, хоча це суттєве навантаження на ЗСУ. Найближчі місяці важливі з точки зору того, аби повністю зруйнувати плани Путіна", - додав Згурець.