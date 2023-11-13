ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ситуація достатньо важка. Сили оборони намагаються всіма наявними засобами зупинити розширення сірих зон. У певний період ці сірі зони не несли загрози. Наразі будь-яке подальше розширення сірої зони, особливо в зоні Бердичі - Степове, буде нести певну загрозу щодо оточення Авдіївки. Але поки що ця загроза не така, як хотілося б нашим ворогам. Основні боєзіткнення тривають у районі залізничної колії, ворог не шкодує живої сили", - підкреслив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", ворог планомірно перетворює Авдіївку на купу будівельного сміття.

"Після шалених втрат техніки, окупанти роблять акцент на застосування піхоти. Також ворог надпотужно використовує авіацію, намагаючись повністю знищити Авдіївку, щоб українським захисникам було важче вести оборону в місті, - зауважив Морозов.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські захисники відбили близько 68 російських атак на ключових напрямках фронту і ліквідували ще 800 окупантів

З настанням несприятливих погодних умов українські військові намагатимуться перебити шляхи постачання російським бойовикам та виморозити їх.



