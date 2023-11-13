Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
Ексклюзив

ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку

13 листопада, 2023 понедiлок
16:46
Війна з Росією

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що будь-яке розширення сірої зони навколо Авдіївки матиме загрозу щодо оточення міста

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ситуація достатньо важка. Сили оборони намагаються всіма наявними засобами зупинити розширення сірих зон. У певний період ці сірі зони не несли загрози. Наразі будь-яке подальше розширення сірої зони, особливо в зоні Бердичі - Степове, буде нести певну загрозу щодо оточення Авдіївки. Але поки що ця загроза не така, як хотілося б нашим ворогам. Основні боєзіткнення тривають у районі залізничної колії, ворог не шкодує живої сили", - підкреслив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", ворог планомірно перетворює Авдіївку на купу будівельного сміття.

"Після шалених втрат техніки, окупанти роблять акцент на застосування піхоти. Також ворог надпотужно використовує авіацію, намагаючись повністю знищити Авдіївку, щоб українським захисникам було важче вести оборону в місті, - зауважив Морозов.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські захисники відбили близько 68 російських атак на ключових напрямках фронту і ліквідували ще 800 окупантів
  • З настанням несприятливих погодних умов українські військові намагатимуться перебити шляхи постачання російським бойовикам та виморозити їх.


 

Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
12 листопада, 2023 неділя
У Харкові пролунав вибух на АЗК: є постраджалий
кордон черги
11 листопада, 2023 субота
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:17
Ексклюзив
втрати окупантів
"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:07
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, чотирьох поранено
16:03
OPINION
Андрій Клименко
Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
15:40
Оновлено
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
15:24
PR
Як вибрати ідеальний поворотний притискний замок для вашого проєкту
15:00
російська армія, мобілізація
Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків
14:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Жозеп Боррель
"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового до 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
12:33
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 13 листопада
12:27
Ексклюзив
Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України
12:03
OPINION
Віталій Бала
Україна - ЄС. Угоди про євроінтеграцію підписуватиме не ця влада
12:00
поліція, злодій, наручники
Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
11:58
OPINION
Віталій Портников
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
11:55
Оновлено
росія мобілізація орки окупанти
Пропагандистські держагентства РФ повідомили про перегрупування військ на Херсонщині: міноборони Росії назвало це провокацією
11:42
боллівудський актор Чандра Мохан
В Індії помер боллівудський актор Чандра Мохан, який зіграв у 900 фільмах
11:38
Ексклюзив
Польща_кордон
Учасники акції продовжують блокувати три напрямки: ДПСУ про ситуацію на українсько-польському кордоні
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іран називають прямою загрозою для Європи, а росіяни готуються до атак на інфраструктуру України. Акценти світових ЗМІ 13 листопада
11:02
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр, де українські пілоти опановуватимуть F-16
10:48
Коронавірус
COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни
10:36
Анонс
SUP IT Day
Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ в обороноздатності країни
10:26
гепатит
Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині
10:11
Чорноморський флот РФ
"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: яка вартість євро і долара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV