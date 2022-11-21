ЗСУ наступає в районі Кремінної, а ворог кидає резерви до Білогорівки, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На ділянці Сватове - Кремінна підтягнута значна кількість особового складу й техніки ворога. Ситуація напружена, але ЗСУ здійснюють наступальні дії. Ворог намагається сформувати резерви, а потім кидати їх на Білогорівку, аби відвернути нашу увагу від бойових дій поблизу Кремінної", - пояснив Згурець.

За словами експерта, ЗСУ наступає в районі Кремінної, а ворог кидає резерви до Білогорівки.

"Там зав’язується один з важливих вузлів протистояння на тактичному рівні. Просування до Кремінної й Сватового дозволяє нам з тактичних успіхів перейти в оперативні та стратегічні. Луганщина - це небезпечний напрямок. Пробиваючи цю зону, ми наближаємося до російського кордону", - зауважив Згурець.

Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога

Мешканців Біловодська примусово переселяють до окупованого Луганська

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