Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою на тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.

А 17 листопада у Генштабі наголошували, що у Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінували об’єкти інфраструктури.

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