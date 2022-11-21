Окупанти грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині та примусово переселяють мешканців Луганщини, - Генштаб
На території тимчасово окупованої Херсонської області, у Любимівці, загарбники грабують приватні будинки місцевих. А мешканців Біловодська примусово переселяють до окупованого Луганська
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою на тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.
- Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.
- 15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.
- А 17 листопада у Генштабі наголошували, що у Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінували об’єкти інфраструктури.
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