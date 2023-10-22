ЗСУ отримали білизну для жінок-військовослужбовиць

Про це оборонне відомство повідомило у telegram.

"Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням", - йдеться у повідомленні.

Міноборони заявило, що військовослужбовиці, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили характеристики білизни:

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре "вентилюються" та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни для військовослужбовиць виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Фото: telegram Міністерство оборони України

Фото: telegram Міністерство оборони України