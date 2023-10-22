ЗСУ отримали білизну для жінок-військовослужбовиць
Міноборони України представили білизну для жінок-військовослужбовиць ЗСУ
Про це оборонне відомство повідомило у telegram.
"Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням", - йдеться у повідомленні.
Міноборони заявило, що військовослужбовиці, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили характеристики білизни:
- Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре "вентилюються" та відводять вологу;
- Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
- Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
- Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни для військовослужбовиць виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
Фото: telegram Міністерство оборони України
Фото: telegram Міністерство оборони України
- Міністерство оборони України 3 серпня затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць ЗСУ.
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