ЗСУ отримають до 140 сучасних танків від коаліції партнерів у першій хвилі, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Він зокрема зауважив, що січневі рішення щодо зброї свідчать про новий євроатлантичний консенсус партнерів: чим міцнішою буде Україна, тим швидше буде покладено край злочинній війні. Він також зазначив, що яскравим втіленням цього правила є формування міжнародної танкової коаліції, до якої увійшли 12 учасників.

Читайте також: Тільки гуманітарна допомога: Австрія та Угорщина домовилися не передавати Україні зброю

"Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні Сили України отримують від 120 до 140 одиниць танків сучасних західних моделей – це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams і дуже розраховуємо на Leclerc", - наголосив Кулеба.

Окрім цього, глава МЗС також додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків уже заявленими учасниками.

Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

31 січня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував "якнайшвидше" надання Україні частини норвезького парку танків Leopard 2.

31 січня ексочільник Пентагону закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb