ЗСУ отримають до 140 сучасних танків від коаліції партнерів у першій хвилі, - Кулеба
У першій хвилі внесків Збройні Сили України отримують від 120 до 140 одиниць танків сучасних західних моделей – Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
Він зокрема зауважив, що січневі рішення щодо зброї свідчать про новий євроатлантичний консенсус партнерів: чим міцнішою буде Україна, тим швидше буде покладено край злочинній війні. Він також зазначив, що яскравим втіленням цього правила є формування міжнародної танкової коаліції, до якої увійшли 12 учасників.
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"Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні Сили України отримують від 120 до 140 одиниць танків сучасних західних моделей – це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams і дуже розраховуємо на Leclerc", - наголосив Кулеба.
Окрім цього, глава МЗС також додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків уже заявленими учасниками.
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