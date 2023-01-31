"Якнайшвидше": Норвегія назвала імовірні терміни надання Україні своїх танків Leopard 2
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував "якнайшвидше" надання Україні частини норвезького парку танків Leopard 2
Про це повідомляє France 24.
За словами норвезького міністра, Україна отримає ці танки, ймовірно, наприкінці березня.
"Ми ще не визначили кількість (танків для України - ред.)", - зазначив Бьорн Арільд Грам.
Виданння зазначає, що Норвегія має 36 танків Leopard 2.
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2, які надала Німеччина, прибудуть в Україні наприкінці березня – на початку квітня.
- Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні 60 своїх модернізованих танків і 14 танків Leopard 2.
- Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна відправить Україні танки Leopard 2 навесні.
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