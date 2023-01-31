Про це повідомляє France 24.

За словами норвезького міністра, Україна отримає ці танки, ймовірно, наприкінці березня.

"Ми ще не визначили кількість (танків для України - ред.)", - зазначив Бьорн Арільд Грам.

Виданння зазначає, що Норвегія має 36 танків Leopard 2.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2, які надала Німеччина, прибудуть в Україні наприкінці березня – на початку квітня.

Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні 60 своїх модернізованих танків і 14 танків Leopard 2.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна відправить Україні танки Leopard 2 навесні.

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