ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
Сили оборони України почали знищувати протиповітряну оборону російських військ
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Ми стали спостерігати, як почали вибухати склади з боєприпасами, боєкомплектом, командні пункти, пункти управління. це мало неприємні наслідки саме для передових підрозділів, які використовувались у так званому наступі", - зазначив він.
Коваленко додав, що це призвело до того, що наступ росіян сповільнився.
"Вони вимушені це робити, бо в них почала руйнуватися система управління та забезпечення, саме за рахунок того, що не вистачає боєприпасів та немає стовідсоткового ефективного зв'язку та управління за рахунок знищення командних пунктів та пунктів управління", - зазначив експерт.
За його словами, через це зменшились обстріли по лінії фронту з реактивної та ствольної артилерії.
"ЗСУ знаходяться в форматі першого етапу, саме знищення російської системи управління та забезпечення військами. Цієї ночі ми побачили, як біля Луганську була знищена базу ППО. Це вже почалась друга фаза першого етапу - ми почали знищувати їхню протиповітряну оборону. Тиждень - два тижні і цю фазу буде також завершено і взагалі казати про якісь глобальні наступальні можливості росіян ми не зможемо, її не буде", - підсумував експерт.
- У ніч на 13 липня в тимчасово окупованому Росією Луганську прогриміла серія вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе