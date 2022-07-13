ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ми стали спостерігати, як почали вибухати склади з боєприпасами, боєкомплектом, командні пункти, пункти управління. це мало неприємні наслідки саме для передових підрозділів, які використовувались у так званому наступі", - зазначив він.

Коваленко додав, що це призвело до того, що наступ росіян сповільнився.

"Вони вимушені це робити, бо в них почала руйнуватися система управління та забезпечення, саме за рахунок того, що не вистачає боєприпасів та немає стовідсоткового ефективного зв'язку та управління за рахунок знищення командних пунктів та пунктів управління", - зазначив експерт.

За його словами, через це зменшились обстріли по лінії фронту з реактивної та ствольної артилерії.

"ЗСУ знаходяться в форматі першого етапу, саме знищення російської системи управління та забезпечення військами. Цієї ночі ми побачили, як біля Луганську була знищена базу ППО. Це вже почалась друга фаза першого етапу - ми почали знищувати їхню протиповітряну оборону. Тиждень - два тижні і цю фазу буде також завершено і взагалі казати про якісь глобальні наступальні можливості росіян ми не зможемо, її не буде", - підсумував експерт.

У ніч на 13 липня в тимчасово окупованому Росією Луганську прогриміла серія вибухів.