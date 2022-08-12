Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Ізюмський напрямок: черговий трофей українських захисників - російський танк Т-72Б3", - наголосили в українській армії.

3 липня закарпатські гірські штурмовики здобули в бою трофейну російську БМП-3 з боєкомплектом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb