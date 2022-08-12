ЗСУ показали трофейний російський танк, здобутий на Ізюмському напрямку
На Ізюмському напрямку українські військові здобули трофейний танк Т-72Б3 російських загарбників
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Ізюмський напрямок: черговий трофей українських захисників - російський танк Т-72Б3", - наголосили в українській армії.
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