ЗСУ показали, як британськими гаубицями знищили окупантів і їхній боєкомплект на Півдні України
На Півдні українські десантники за допомогою британських гаубиць знищили мінометну обслугу окупантів і боєкомплект
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗС України знищили обслугу 120-мм міномета, особовий склад і боєкомплект російських окупантів в одному з районів на Півдні України", - ідеться в дописі.
Українські військові вдарили по ворогу з британських 105-мм гаубиць L119.
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