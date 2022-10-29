Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗС України знищили обслугу 120-мм міномета, особовий склад і боєкомплект російських окупантів в одному з районів на Півдні України", - ідеться в дописі.

Українські військові вдарили по ворогу з британських 105-мм гаубиць L119.

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