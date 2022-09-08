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ЗСУ показали, як дроном знищили російський боєкомплект
Українські військові оприлюднили відео знищення мінометного боєкомплекту окупантів безпілотником
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Знищення дроном мінометного БК кацапні", - ідеться в дописі.
- 7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.
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