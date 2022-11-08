Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

На Херсонщині бійці аеромобільної бригади ДШВ під час звільнення української землі від російських окупантів виявили знищені ЗСУ військову техніку, особовий склад і ящики з боєприпасами рашистів.

Повідомляється, що російські армійці обклали танк поцупленими каналізаційними люками.

"Ворог, для того, щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися", - пише пресслужба.

Українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.

Від 24 лютого до 8 листопада Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb