ЗСУ показали, як окупанти для додаткового захисту "обладнали" танк вкраденими каналізаційними люками
Українські десантники показали знищену техніку та склад з боєприпасами російських окупантів, зокрема танк був "обладнаний" вкраденими каналізаційними люками
Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.
На Херсонщині бійці аеромобільної бригади ДШВ під час звільнення української землі від російських окупантів виявили знищені ЗСУ військову техніку, особовий склад і ящики з боєприпасами рашистів.
Повідомляється, що російські армійці обклали танк поцупленими каналізаційними люками.
"Ворог, для того, щоб вижити вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися", - пише пресслужба.
- Українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.
- Від 24 лютого до 8 листопада Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків.
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