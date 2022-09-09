ЗСУ показали, як знищили на Півдні російський БТР разом з окупантами
Сили спецоперацій ЗСУ показали, як під час розвідки на окупованій території Півдня України знищили ворожий бронетранспортер і росіян
Про це повідомило командування ССО ЗСУ у фейсбуці.
"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію. Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини", - наголосили військові.
Як зазначили в ЗСУ, після цього оператори підрозділу Сил спецоперацій "вирушили далі, продовжуючи виконувати своє основне завдання".
- 8 вересня українські військові показали, як знищили мінометний боєкомплект окупантів безпілотником.
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