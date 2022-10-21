ЗСУ продемонстрували, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку
Українські військові оприлюднили відео про те, як за допомогою артилерії ліквідовують росіян на Бахмутському напрямку
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Арта нищить москаликів на Бахмутському напрямку", - ідеться в підписі до відео.
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20 жовтня українські захисники показали, як знищують росіян артилерією, коригуючи вогонь дроном.
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