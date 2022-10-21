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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ продемонстрували, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку

21 жовтня, 2022 п'ятниця
12:34
війна з Росією

Українські військові оприлюднили відео про те, як за допомогою артилерії ліквідовують росіян на Бахмутському напрямку

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Арта нищить москаликів на Бахмутському напрямку", - ідеться в підписі до відео.


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