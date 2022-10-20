Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Ранок не ранок, без знищеної русні. Арта атакує. Коригує БПЛА Magyla-3. Усім переможного дня", - наголосили в дописі.

Миколаївські десантники показали, як знищили на Донеччині російську розмінувальну установку, яку також використовують для штурму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb