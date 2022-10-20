ЗСУ показали, як артилерією знищують окупантів
Українські військові показали, як знищують росіян артилерією, коригуючи вогонь дроном
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Ранок не ранок, без знищеної русні. Арта атакує. Коригує БПЛА Magyla-3. Усім переможного дня", - наголосили в дописі.
- Миколаївські десантники показали, як знищили на Донеччині російську розмінувальну установку, яку також використовують для штурму.
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