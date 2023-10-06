ЗСУ просунулись під Андріївкою та Роботиним, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

У ISW підтвердили дані Генштабу ЗСУ, що українські сили досягли невизначених успіхів на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Натомість речник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).