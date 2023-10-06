ЗСУ просунулись під Андріївкою та Роботиним, - ISW
Сили оборони протягом минулої доби мали успішні наступальні дії в районі Андріївки Донецької області, а також Роботиного та Вербового Запорізької області
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та наступальні дії на Бахмутському напрямку.
У ISW підтвердили дані Генштабу ЗСУ, що українські сили досягли невизначених успіхів на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Натомість речник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
- Сили оборони протягом дня 5 жовтня відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки, що в Луганській області.
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