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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб

ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб

2 липня, 2023 неділя
19:58
Війна з Росією

За день 2 липня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Ворог завдав по території України 40 авіаударів та здійснив 30 обстрілів з РСЗВ

Також, протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували 8 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”.

Внаслідок обстрілів постраждало цивільне населення та інфраструктура.

На чотирьох основних напрямках за добу відбулося 28 боєзіткнень

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське  - Донецької.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них - Часів Яр та Іванівське на Донеччині. 
  • На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Богоявленки. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка,  Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

У неділю, 2 липня, російські війська вдарили по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу четверо мешканців отримали поранення.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
ракетний удар
втрати окупантів
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