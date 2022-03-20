ЗСУ проводять зачистку Рубіжного від рашистів, - голова Луганської ОВА Гайдай

Про це Гайдай повідомив у facebook.

За його словами, у неділю вранці відбувається зачистка центру Рубіжного від російських окупантів.

"Доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Рашисти рівняли із землею Рубіжне та Попасну. За ніч ми не втратили ні сантиметра українських міст. У центральній частині Рубіжного проводиться зачистка", - написав Гайдай.

Він наголосив, що від рук російських загарбників загинуло двоє дітей.

"Загинули двоє янголяток у віці приблизно одного і п'яти років, і жінка. Ще двоє постраждали, з них одна дитина. ДСНС врятувала та евакуювала семеро людей, які потрапили під обстріл", - додав Гайдай.

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