ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, - Згурець
Українська армія спробує розколоти угруповання російської армії на правому березі Дніпра у Херсонській області на дві частини
Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.
Він розповів, як російські окупанти можуть відступати з правого берега Дніпра у Херсонській області.
"Є два сценарії - є теоретична спроба рухатись на Запоріжжя, але тепер ми бачимо, що дії у Високопіллі відрізають такі можливості. Я думаю, їм доведеться реагувати на дії ЗСУ. Не виключено, що українська армія спробує розколоти угруповання на дві частини і створити два котли, які поступово будуть стискати і знищувати. Тікати доведеться або через річку або просто здаватися", - розповів Згурець.
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