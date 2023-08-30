ЗСУ спростували повідомлення міноборони РФ про нібито знищення українських військових катерів

Про це йдеться у повідомленні у telegram.

У ЗСУ закликали довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що "вірити росіянам - не поважати себе".

Також у повідомленні навели приклад повідомлення, якби ЗСУ писали у стилі російських пропагандистів: "Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії".

Що цьому передувало

В ніч проти 30 серпня російське міноборони заявило, що літак морської авіації Чорноморського Флоту РФ в акваторії Чорного моря нібито знищив 4 швидкохідні військові катери з десантними групами українських військових.

На їх думку, там знаходилися до 50 військових ЗСУ.

Згодом вони заявили про ще один "ліквідований" український катер.

"На схід від острова Зміїний в акваторії Чорного моря, екіпажем літака Су-30 морської авіації було знищено швидкохідний військовий катер ЗСУ з екіпажем", - написали в міноборони РФ.