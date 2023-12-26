ЗСУ спростували вкид про нібито загибель 108 українських військових на Авдіївському напрямку
У Збройних силах України спростували інформацію про нібито загибель 108 українських військових на Авдіївському напрямку напередодні Різдва
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній з бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.
- Раніше в соцмережах поширили інформацію про нібито загибель на Авдіївському напрямку 108 захисників однієї з бригад, яких перед Різдвом, мовляв, відпустили на тиждень додому.
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