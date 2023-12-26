ЗСУ спростували вкид про нібито загибель 108 українських військових на Авдіївському напрямку

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній з бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.