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ЗСУ уразили на Дніпрі поблизу Херсона катер, який окупанти привласнили для військових цілей

23 січня, 2023 понедiлок
10:10
війна з Росією ЗСУ

Збройні Сили України уразили катер мирних жителів, який рашисти привласнили та намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на Потьомкінських островів поблизу Херсона

Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Повідомляється, що під час спроби ДРГ ворога висадитися на один з Потьомкінських островів на Дніпрі, українські Сили оборони уразили легкомоторний цивільний катер, який російські загарбники привласнили та облаштували для своїх цілей.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - пише Назаров.

  • Відомо, що за добу 22 січня Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів, 5 танків, два дрони та судно.  

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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