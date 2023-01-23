Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Повідомляється, що під час спроби ДРГ ворога висадитися на один з Потьомкінських островів на Дніпрі, українські Сили оборони уразили легкомоторний цивільний катер, який російські загарбники привласнили та облаштували для своїх цілей.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - пише Назаров.

Відомо, що за добу 22 січня Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів, 5 танків, два дрони та судно.

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