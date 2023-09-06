ЗСУ уразили російський склад боєприпасів, 2 пункти управління та 3 артзасоби, - зведення Генштабу

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 6 вересня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби Росія завдала 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському - противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем'яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринатне, Гатище, Варварівка Харківської області.

та - противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем'яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринатне, Гатище, Варварівка Харківської області. На Куп’янському напрямку РФ завдала авіаудару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Берестове Харківської області.

напрямку РФ завдала авіаудару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки Росії неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили атаки Росії неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Терористи завдали авіаційних ударів в районах Хромового та Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Терористи завдали авіаційних ударів в районах Хромового та Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Авдіївка, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Єлизаветівка Донецької області.

напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Червоне Запорізької області.

напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Червоне Запорізької області. На Херсонському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - наголошує Генштаб.

У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Удари ЗСУ по російських терористах

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ та по позиціях зенітно-ракетних комплексів терористів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили російський склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.