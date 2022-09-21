Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 20 вересня, ракетно-артилерійські підрозділи завдали понад 210 вогневих завдань по росіянах на Півдні України. Уражений пункт управління росіян у Бериславському районі, осередки сил та техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки.

Є влучні удари по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Кількість рашистів скорочено на 213 загарбника, а військової техніки тепер у росіян менше на понад 40 одиниць. Зокрема знищено 7 танків та 24 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки.

Розвідка підтвердила ураження складу з боєприпасами в Благодатному та пункт управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

У вівторок, 20 вересня, українські захисники провели низку вдалих ударів по базуваннях і скупченню окупантів на Херсонщині.

Російська армія застосовує іранські дрони-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема і в тих місцях, які розташовані віддалено від лінії фронту.

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