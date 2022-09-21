ЗСУ вдарили по пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії, росіяни базувались у Чорнобаївці
Українська артилерія завдала удару по пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 20 вересня, ракетно-артилерійські підрозділи завдали понад 210 вогневих завдань по росіянах на Півдні України. Уражений пункт управління росіян у Бериславському районі, осередки сил та техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки.
Є влучні удари по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту й уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.
Кількість рашистів скорочено на 213 загарбника, а військової техніки тепер у росіян менше на понад 40 одиниць. Зокрема знищено 7 танків та 24 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки.
Розвідка підтвердила ураження складу з боєприпасами в Благодатному та пункт управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.
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