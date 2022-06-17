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Головна війна з Росією ЗСУ вибили окупантів із Дмитрівки на Харківщині, - зведення Генштабу

ЗСУ вибили окупантів із Дмитрівки на Харківщині, - зведення Генштабу

17 червня, 2022 п'ятниця
20:30
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти намагаються завадити виходу українських підрозділів до державного кордону України і заходу в тил російському угрупованню військ, яке діє на Слов'янському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 17 червня.

У Харківській області українські військові змусили загарбників піти з населеного пункту Дмитрівка Ізюмського району.

У районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру.

На Слобожанському напрямку окупанти дистанційно мінували місцевість і проводили повітряну розвідку з безпілотника.

У районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи для виявлення слабких місць в українській обороні. ЗСУ виявили ворожих диверсантів і завдали їм втрат, змусивши відступити.

Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм, проте українські військові завдали їм втрат і змусили відійти.

На Слов'янському напрямку росіяни зосередилися на продовженні наступу в напрямку Слов'янська, бої тривають. Поблизу Краснопілля вони намагалися вести розвідку боєм, проте відступили, зазнавши невдачі.

Райони населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха окупанти систематично обстрілювали з артилерії.

На Лиманському напрямку ворог не вів активних дій, проте обстрілював українські позиції з артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни продовжили бити зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також завдали авіаударів по українських позиціях поблизу Сиротиного та Борівського. За встановлення повного контролю над Сєверодонецьком точаться бої.

У районах Сиротиного та Метьолкіного ЗСУ успішно відбили ворожий штурм: загарбники з втратами відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне ворог обстріляв цивільну інфраструктуру.

Поблизу Гірського українські військові вибірковим вогнем припинили ворожу спробу розвідки боєм. Крім того, окупанти знову безуспішно штурмували українські позиції в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але відступили, зазнавши втрат.

Неподалік Ниркового після перегрупування загарбники за підтримки артилерії намагалися провести штурм, але відійшли із втратами.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активних дій не вели. У районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам'янське обстріляли цивільну інфраструктуру і завдали авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

На Південнобузькому напрямку противник проводив повітряну розвідку з безпілотника для уточнення розташування українських військ і корегування артилерії.

Для стримування українських військових окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.

На Сіверському напрямку поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру. Крім того, по двох населених пунктах Сумщини ворожа авіація завдала авіаударів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Триває бойова підготовка білоруських інженерних підрозділів збройних сил.

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